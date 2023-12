Perché Andrea Delmastro è stato rinviato a giudizio | «Ha fatto pressioni per avere le relazioni»

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il sottosegretario alla Giustizianel caso Cospito. L’esponente di Fratelli d’Italia è accusato di rivelazione di segreto d’ufficio.ha fornito al suo collega di partito Giovanni Donzelli notizie riguardo i colloqui dell’anarchico in carcere. Che poi quest’ultimo ha utilizzato per attaccare il Partito Democratico. Ma dalle carte dell’inchiesta spunta adesso una circostanza inedita. Che il giudice ha però valutato nella decisione di rinviare a. La procura di Roma scrive che il sottosegretario «ha violato il dovere di segretezza imposto» ad atti «non accessibili per ragioni di ordine e sicurezza pubblica». Prima, però, avrebbe anche spinto per ottenere le informazioni che servivano a ...