Per Delmastro piove sul bagnato Il sottosegretario rischia un altro processo perché accusato di aver diffamato il procuratore della Corte dei Conti del Piemonte

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 dicembre 2023)sul. Difficile trovare un proverbio più calzante di questo per descrivere quanto sta accadendo alalla Giustizia AndreaDelle Vedove che dopo il rinvio a giudizio per la presunta violazione del segreto d’ufficio nell’ambito del caso Cospito, come riporta La Stampa,un secondoè stato denunciato per diffamazione dalgeneraledeidel, Quirino Lorelli. Un caso, quest’ultimo, che sembrava destinato all’archiviazione visto che a marzo il giudice per le indagini preliminari di Biella aveva deciso di non procedere. Peccato che la Procura non si sia arresa a questa decisione, preferendo ...