Pensione di reversibilità | la battaglia vinta di una studentessa bergamasca contro l’Inps

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Bergamo. Malgrado due pareri amministrativi negativi da parte del, il sindacato Inca Cgil ha deciso di non desistere e portare in tribunale la vicenda di unauniversitaria lavoratrice che si era rivolta al patronato. Dopo il decesso della madre, la ragazza (in corso legale di laurea) aveva chiesto aiuto al patronato Inca per vedersi riconoscere il diritto alla contitolarità dellaai superstiti, quindi alla, chele aveva negato. “Il motivo era che la ragazza aveva svolto un’attività lavorativa part time per pochi mesi in una scuola dell’infanzia, percependo un reddito di poco meno di 4.000 euro che, secondo l’interpretazione dell’Istituto, la rendeva economicamente autonoma e le faceva quindi perdere lo status diuniversitaria ...