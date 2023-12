Pellegrini | «Mazzarri all’Inter mi piaceva Era una persona seria»

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’ex presidente dell’Inter Ernestoè stato intervistato su Radio Kiss Kiss. Il tema era ovviamente la partita contro il Napoli, queste sono state le sue parole soprattutto su Walter. PASSATO – Ernestoapprezza il tecnico del Napoli: «Il Napoli era forte, quest’anno è andata come si sa, ma la squadra rimane molto forte e darà del filo da torceree non solo.? Quando erami, è una, un grande lavoratore ed aveva un buon rapporto coi calciatori. Può essere l’uomo giusto a Napoli, somiglia molto a Spalletti. Mi auguro che faccia benissimo, ma dopo la gara di domenica con l’Inter» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

