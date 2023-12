Payback | la versione delle aziende pharma italiane

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Abbiamo letto, con stupore, l’articolo “Spesa farmaceutica, finalmente qualche novità per l’innovazione” del 22 Novembre. E abbiamo pensato a quante volte il trailer di un film non racconta davvero il film. A maggior ragione un fermo immagine: l’errore sul contenuto del film è assicurato. Figurarsi se poi da quel fotogramma si prova a dare giudizi sui protagonisti, il rischio di prendere un granchio è davvero dietro l’angolo. Sui farmaci esiste un sistema di: se il tetto di spesa fissato dalle leggi viene superato, le imprese sono chiamate a ripianare la differenza. Per il tetto degli acquisti diretti, le imprese devono ripianare il 50%, per il tetto della spesa convenzionata le imprese e la distribuzione devono ripianare il 100% di quanto da esse fatturato in eccesso. Inutile dire che norme del genere sono errate già in punto di principio e diventano davvero ...