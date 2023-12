Pavard | rientro sempre più vicino Risposte positive – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Benjaminha rischiato grosso in Atalanta-Inter, ma il calvario sembra esser finito alle spalle. Il difensore francese è sulla via delin campo per Matteo Barzaghi da Sky Sport. RITORNO – Benjaminha messo alle spalle ormai i giorni più difficili. L'infortunio in Atalanta-Inter lo ha costretto ad indossare un tutore al ginocchio, che ora fortunatamente non ha già più. Il difensore francese sta migliorando, corre addirittura bene. Ci vogliono ancora 15 giorni di lavoro per l'ex Bayern Monaco, si sta organizzando ile ci sono concrete possibilità che giochi una partita prima del previsto, ossia fine dicembre.