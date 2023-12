Parma | Pecchia in vista dello Spezia | «Il mio obiettivo e della squadra è costruire un gruppo forte»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Fabio, allenatore del, ha parlato ai canali ufficiali del club insfida contro loin Serie B Fabio, allenatore del, ha parlato ai canali ufficiali del club insfida contro loin Serie B. PAROLE – «Mi aspetto una partita simile al Modena, loha calciatori giovani con qualità. Ma mi devo più occupare di quello che siamo noi, voglio vedere 24 calciatori, perché saranno convocati in 24, pronti a lottare e affrontare una partita con grande impeto, sia dal punto difisico che mentale. Chi scenderà in campo deve essere pronto per affrontare una partita bella e in un ambiente che dovremmo cercare di portare ...