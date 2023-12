Parco dei Mughetti | “Non ci sono lupi e comunque non attaccano l’uomo”

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 1 dicembre 2023)a spasso neldei? In realtà gli avvistamenti dei mesi scorsi sirivelati infondati ma l’allarme è stato tale che i vertici delsovracomunale hanno deciso di organizzare una serata informativa sul lupo, tenuta ieri 30 novembre a Origgio. E’ stata l’occasione per conoscere questo animale, che di solito non ...