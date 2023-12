Paradosso | Vespa seppellisce con una risata l' acrobazia transfemminista

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Brunoride di gusto a Dritto e Rovescio su Rete 4. Il conduttore Rai, infatti, non è riuscito a contenersi mentre in collegamento ascoltava l'intervento di alcune appartenenti a un collettivo trans femminista di Salerno. Motivo di tanta ilarità? Ciò che ha detto una delle intervistate dall'inviato di Paolo Del Debbio sull'attacco alla sede della Pro Vita e Famiglia Onlus durante la manifestazione del 25 novembre: “Penso che dietro l'azione che è esplosa a Roma c'è sicuramente una rabbia collettiva – dice la ragazza – non penso però che spetti a noi condannare i fatti che sono successi. Sarà la magistratura a portare avanti l'analisi”. L'inviato di Dritto e Rovescio però la incalza: “Ma voi siete un altro collettivo trans femminista. Quell'episodio lì, lo condanna lei o no?”. Valeria, questo il suo nome, risponde: “condanniamo la violenza però capiamo anche che ...