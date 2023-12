Pallanuoto | i convocati dell’Italia per il raduno di Cagliari in vista di Europei e Mondiali Previste 3 amichevoli

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il campionato di Serie A1 2023-2024 digiocherà l’ultimo turno della regular season martedì 12 dicembre, poi si fermerà fino al 24 febbraio per lasciare spazio alla Nazionale, col Settebello impegnato nella disputa ditra gennaio e febbraio, quando andrà alla ricerca del pass olimpico. Il Settebello si ritroverà ada giovedì 14 a venerdì 22 dicembre: il CT degli azzurri, Alessandro Campagna, ha convocato 19 giocatori per il, che culminerà col Torneo 4 Nazioni – Sardinia Cup, nel quale l’Italia affronterà nell’ordine Francia, Australia e Montenegro dal 19 al 21 dicembre. Nello staff, oltre al CT Campagna, ci saranno l’assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna ...

Campagna punta sull'esperienza, motivo per cui non risultanoelementi come Guerrato, Ferrero, Cassia, Mladossich e l'attaccante savonese Andrea Patchaliev. I: Jacopo Alesiani, ...

Ostia – Si avvicinano a grandi passi i prossimi Europei di Pallanuoto di Eindhoven. Il Setterosa si prepara alla competizione con raduni e amichevoli. L’evento continentale, che si svolgerà dal 5 al ...

