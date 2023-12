Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia | doppio test con gli USA

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il campionato di Serie A1 didomani vedrà andare in scena la decima giornata, la prima del girone di ritorno, per poi fermarsi fino a fine febbraio: il Setterosa cercherà la qualificazione alle Olimpiadi dapprima agli Europei di Eindhoven e poi ai Mondiali di Doha. L’Italia si radunerà al Centro Federale dida martedì 5 a venerdì 22 dicembre e durante ilsosterrà anche un common training con gli USA, in programma da lunedì 11 a sabato 16 dicembre, durante il quale verranno disputate due amichevoli ufficiali mercoledì 13 alle 19.00 e sabato 16 alle ore 20.00. Il CT Carlo Silipo ha convocato per l’occasione 21 azzurre, che scenderanno a 20 a partire da venerdì 15, quando lascerà il gruppo Serena Caso (Rapallo): per il Setterosa saranno previsti anche dei ...