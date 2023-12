Palazzina Laf | l’Overlook Hotel operaio di Michele Riondino sul mobbing nel “reparto lager” dell’Ilva Con un cattivissimo Elio Germano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) C’era chi prendeva il sole e chi pregava, qualcuno si era perfino costruito un bilanciere per allenarsi. Ogni giorno unfingeva una telefonata ai superiori per insultarli. Tutti erano accomunati dallo stesso destino: esiliati in un edificio fatiscente, controllati quasi a vista da due guardie, deprivati della propria dignità di lavoratori fino al momento in cui non avessero accettato un sostanziale e sostanzioso demansionamento. In settanta finirono in quella sorta ditra le ciminieredi Taranto.Laf, si chiamava. Gli uomini della famiglia Riva la trasformarono in un confino per i dipendenti ficcanaso o troppo professionalizzati. La loro storia rimasta a lungo chiusa in quelle quattro mura, quindi finita in un’aula di tribunale e presto dimenticata nonostante resti la prima vicenda ...