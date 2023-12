“Palazzina Laf” |  il debutto di Michele Riondino alla regia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) ROMA – Michele Riondino, al suocome regista, ed Elio Germano in un film necessario che ripercorre la storia della “Laf”. Nelle sale da ieri, 30 novembre, il lungometraggio è stato presentato in anteprima18esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Nel cast Michele Riondino, Elio Germano, Vanessa Scalera, Domenico Fortunato, Gianni D’Addario, Michele Sinisi, Fulvio Pepe, Marina Limosani, Eva Cela, con Anna Ferruzzo e con la partecipazione di Paolo Pierobon. Musiche originali di Teho Teardo, canzone originale “La mia terra” di Diodato. Bim Distribuzione. 1997. Caterino, uomo semplice e rude è uno dei tanti operai che lavorano nel complesso industriale dell’Ilva di Taranto. Vive in una masseria caduta in disgrazia per la troppa vicinanza al siderurgico e nella sua indolenza condivide con la sua giovanissima ...

