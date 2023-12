Pagelle Monza-Juventus 1-2 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la quattordicesima giornata di. Allo U-Power Stadium rigore dopo pochi minuti per i bianconeri, ma Vlahovic lo sbaglia e sulla ribattuta si fa ipnotizzare ancora da Di Gregorio, ma sull’angolo successivo Rabiot incorna di testa e non perdona i brianzoli. Nel secondo tempo i bianconeri si schiacciano e al 92? arriva la beffa con il gol di Carboni, ma è incredibile la reazione ospite con il gol di Gatti che vale tre punti che sembravano ormai perduti. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Di Gregorio 7.5; D’Ambrosio 6, Mari 6 (21? st A. Carboni 6), Caldirola 6; Birindelli ...