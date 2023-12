Pagelle Monza-Juve | Rabiot totale | Valentin Carboni spacca il match VOTI

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) I top e flop e iai protagonisti delvalido per la 14ª giornata di Serie A 2023/24:Ledei protagonisti deltra, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024.: Di Gregorio 7; D’Ambrosio 6.5, Pablo Marì 6.5 (65?A. 6), Caldirola 6; Birindelli 5 (46? Colombo 6), Machin 5 (46? Mota Carvalho 6.5), Pessina 6.5, Gagliardini 6, Kyriakopoulos 5.5 (65? Pedro Pereira 6); Ciurria 6, Colpani 6 (76?V. 7.5). All. Palladino 6.5NTUS: Szczesny 6; Gatti 7, Bremer 6.5, Alex Sandro 6.5; Cambiaso 6.5 (86? Locatelli SV), McKennie 6, Nicolussi Caviglia 6.5 (69? Danilo 6), ...