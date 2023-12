Osasuna-Real Sociedad sabato 02 dicembre 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici I Txuri-urdin attesi a Pamplona

Altre News in Rete:

Calcio Estero live DAZN dal 1 al 4 Dicembre (Liga Spagnola, Championship, Liga Portugal Betclic)

Bilbao vs Rayo Vallecano (telecronaca in lingua inglese) Sab 02/11/2023 18:30Madrid vs Granada (telecronaca in italiano di Stefano Borghi) Sab 02/11/2023 21:00vsSociedad (...

Live CA Osasuna - Real Sociedad - La Liga: Punteggi & Highlights ... Eurosport IT

R. Sociedad, Alguacil: "Con l'Osasuna partita di Champions. Vedremo se manterremo questo ritmo" Fcinternews.it

Nuovo colpo Telelombardia, la Supercoppa spagnola in esclusiva

L’emittente locale diretta da Fabio Ravezzani ha acquisito i diritti di trasmissione delle sfide che si disputeranno a gennaio in Arabia Saudita.

Imanol: «Es de nivel Champions, los partidos frente a Osasuna siempre se deciden por detalles»

«Tanto en el apartado físico, como en el mental, es un partido de nivel Champions». Así lo ha definido el preparador ...