Oroscopo del giorno Sabato 2 Dicembre 2023

(Di venerdì 1 dicembre 2023)delquotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.deldi oggi Ariete Oggi la giornata è molto più armoniosa, non solo perché è il fine settimana, ma anche perché le influenze astrali saranno più benefiche e, soprattutto, la Luna vi influenzerà in modo particolarmente favorevole. Se devi lavorare, la giornata sarà più armoniosa e fruttuosa, e in caso contrario, godrai di una felice giornata di riposo.di oggi Toro Indubbiamente, questo sarà un ...