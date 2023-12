Oroscopo 2024 di Vega | che anno sarà per tutti i segni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023), ecco chi dovrà stare attento alla propria salute. Come sempre quando unsta per finire arrivano le previsioni per l’nuovo, stavolta a parlare è l’astrologa. Sulla Gazzetta del Sud scrive che quelli in arrivo sar12 mesi “dinamici e imprevedibili” e che ci sarinevitabili riflessioni e svolte. “Con l’avvento di nuovi cicli planetari e significativi allineamenti astrali, ilinviterà a una profonda introspezione e a riconsiderare le scelte fatte in passato”. “Per molti – prosegueun momento per rivedere gli obiettivi personali e le aspettative, mentre altri sarincoraggiati a prendere decisioni con maggiore determinazione”. Poi sotto con le ...