Ornella Vanoni presenta il nuovo disco Calma Rivoluzionaria Live 2023

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L'inossidabileil suoprogettografico, disponibile da venerdì 1 dicembre per BMG. A distanza di due anni dall'ultimo album, lafa un omaggio a se stessa con, un emozionante viaggio in musica attraverso alcuni dei suoi grandi successi, a questi si aggiungono due inediti:con Samuele Bersani - già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio con l'emozionante videoclip su Youtube - e Camminando di cui Pietro Cantarelli è autore e compositore.Racconta...