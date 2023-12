Oms | 3 500 casi e 1 700 morti al giorno | comunità Hiv cruciale per fermarlo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Milano, 1 dic. (Adnkronos Salute) - "Lo stigma e la discriminazione continuano a impedire alle persone di sottoporsi a test e terapie per l'Hiv. Le" colpite "sono in prima linea nella risposta per raggiungerle" e far emergere questo sommerso. "In ocone della Giornata mondiale contro l'Aids, facciamo tutto il possibile per #LetCommunitiesLead", cioè per lasciare che siano lea guidare il percorso verso "una prevenzione, un trattamento e una cura equi dell'Hiv". Così l'Organizzazione mondiale della sanità su X, in ocone del World Aids Day che si celebra oggi. Nonostante i progressi significativi - ricorda l'Oms in una nota - l'Hiv rimane un problema urgente di sanità pubblica. A livello globale 9,2 milioni di persone non hanno accesso alle cure per l'Hiv. Ogni1.700 vite ...