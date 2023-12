Omicidio Primavalle | giudizio immediato per presunto killer di Michelle Causo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dovrà rispondere dell’accusa di aver ucciso la 17enne a coltellate e di averne nascosto il corpo in un carrello della spesaper Olive Nicol De Soyza, il trapper arrestato per l’della 17enneMaria, il cui corpo venne trovato in un carrello della spesa abbandonato accanto ai rifiuti nel quartiere