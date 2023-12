(Di venerdì 1 dicembre 2023) Nuovi dettagli su quello che è successo nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre potrebbero emergere, 1° dicembre: all’Istituto di medicina legale disi svolgesul corpo di. L’esame potrà fare chiarezza sulle modalità dell’aggressione sulla studentessa di 22 anni da parte del suo ex fidanzato Filippo Turetta, chenel carcere Montorio di Verona viene sentito dal pm di Venezia Andrea Petroni (TUTTI I NUMERI SULLA VIOLENZA DI GENERE).

Omicidio Giulia Cecchettin - bufera sui genitori di Filippo Turetta - "Non vogliono vedere il figlio per evitare che crolli e racconti la verità"

Omicidio Giulia Cecchettin - la tesi del papà di Turetta : “Gli è saltato l’embolo - non è omicidio a mano armata. Voleva solo sequestrarla”

Omicidio Giulia Cecchettin, oggi l'autopsia a Padova

Una 'passeggiata arrabbiata", un corteo rumoroso, con pentole e coperchi percossi dai partecipanti, che hanno raccolto il messaggio lanciato da Elena, la sorella di, che aveva chiesto alle ...

Delitto Giulia Cecchettin, il papà di Filippo Turetta: "Non è uno che uccide a mano armata, gli è saltato un embolo" TGCOM

Omicidio di Giulia Cecchettin. La nonna Carla: «Era la mia bambina. A lei dedicherò il mio prossimo libro» ilgazzettino.it

Venerdì 1 dicembre nuovo appuntamento con Quarto Grado

Il carcere, il ragazzo, si è sottratto all’interrogatorio ma ha ammesso il delitto. L’omicidio di Giulia è stato premeditato È su questa cosa che si sta interrogando il pubblico ministero Al centro ...

Oggi Filippo Turetta sarà interrogato dal pm: cosa può accadere

Il 21enne potrebbe avvalersi nuovamente della facoltà di non rispondere oppure decidere di collaborare con gli inquirenti per ricostruire l'omicidio. In giornata prevista anche l'autopsia sul corpo di ...