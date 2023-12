Oliviero Toscani | ”Schlein è donna vera | con Landini farebbe sinistra intelligente”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il fotografo all'Adnkronos sul sondaggio Emg/Adnkronos: ''Troppoper essere capita, Conte? E' uno di cui non ci si può fidare'' ''Lanon è stata ancora capita perché è troppoper la media degli italiani. in Italia funzionano i tromboni. Laè molto sottovalutata perché essendo troppoè difficile da gestire.

Altre News in Rete:

Innovazione, challenge di BDC School per studenti di terza media di tutta Italia

Nella giuria di selezione:- fotografo, Daniela Ducato - innovatrice green e Cavaliere della Repubblica per meriti ambientali, Letizia Airos - fondatrice e direttrice i - Italy New ...

Oliviero Toscani e il 'difetto' di Elly Schlein: "Troppo intelligente" Adnkronos

Oliviero Toscani: “Le vetrine allestite già a novembre sono il segno ... La Stampa

Freddo, cannoni accesi e gatti al lavoro anche di notte, la montagna si prepara all'inverno: altitudine è felicità

Li si guarda in azione, i gattisti, abbarbicati come sono a funi d’acciaio, spesso nel buio, e viene in mente uno scambio polemico, ma ironico e in fondo sdrammatizzante, di qualche anno fa, con ...

Francesca Fialdini: «Contro i disturbi alimentari bisogna curare i sentimenti»

Da oltre tre anni si occupa di disturbi alimentari con il programma tv “Fame d'amore”, ma ora Francesca Fialdini ha deciso di portare quel tema, tanto importante, anche in ...