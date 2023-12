(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Nelabbiamo raccoltodi olio minerale usato. Lo abbiamo rigenerato al 98%, solo una piccolissima parte l'abbiamo dovuta destinare alla combustione perché non idonea" alla rigenerazione. Così Riccardo Piunti, presidente del Conou – Consorzio Nazionale Olia margine del XII Congresso nazionale di Legambiente. "Il Consorzio – ricorda – si occupa di raccogliere e rigenerare tutto l'olio minerale usato in Italia. Si tratta di lubrificanti, quelli che noi mettiamo nei nostri motori, ma anche quelli, in grande misura, che noi utilizziamo in tutti i macchinari delle fabbriche. Ed è un rifiuto pericoloso, cioè l'olio minerale, una volta che è stato utilizzato, contiene inquinanti, sostanze cancerogene, sostanze dannose alla salute ...

Altre News in Rete:

Ambiente, Conou protagonista della mostra 'I cantieri della transizione ecologica'

In occasione del XII Congresso nazionale di Legambiente Il Conou - Consorzio Nazionale degliUsati partecipa a 'L'Italia in cantiere', il XII Congresso nazionale di Legambiente in programma dal 1 al 3 dicembre, come protagonista della mostra congressuale dedicata a 'I cantieri ...

Oli minerali usati, nel 2022 raccolte 181mila tonnellate La Gazzetta del Mezzogiorno

Oli minerali: un rischio ancora poco conosciuto Dimensione Pulito

"L'Italia in cantiere": la mappa della transizione ecologica in atto

Ed ancora si va dal prezioso lavoro avviato dal Consorzio Nazionale degli Oli minerali Usati (CONOU), con la raccolta e il riciclo di un rifiuto pericoloso come l'olio minerale usato, al percorso di ...

Ambiente, Conou protagonista della mostra 'I cantieri della transizione ecologica'

Il Conou - Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati partecipa a 'L’Italia in cantiere', il XII Congresso nazionale di Legambiente in programma dal 1 al 3 dicembre, come protagonista della mostra c ...