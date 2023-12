Offerte PS Store | migliori giochi a meno di 20 euro

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La rosa dei venti soffia su PS: ledi Sony propongonodi 20, vi proponiamo ida portarvi a casa Il Black Friday se ne sarà pure andato, ma non per questo PSsi dimentica di colpo che lepossono avvicinare molti fan aisulla piazza (da un po’), ed è per questo che oggi dedicheremo qualche highlight ai titoli adi 20. Non è più la soglia fissa dei best seller, visto che Sony ha purtroppo abbandonato il modello di business dello sconto permanente, ma il caro vita (extra) è qualcosa con cui i videogiocatori dovranno fare i conti su più fronti. Finché possiamo, però, approfittiamone per risparmiare con ...