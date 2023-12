NY Times | a Israele era noto il piano di attacco di Hamas da oltre un anno

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma, 1 dic. (askanews) – I funzionari israeliani hottenuto ildi attacchi elaborato dae messo in atto lo scorso 7 ottobreunfa, sostiene il New Yorksulla base di un documento visionato, corredato da e-mail visionate e interviste. Ma i funzionari di Idf dell’intelligence israeliana lo hliquidato come “ambizioso” e in sostanza troppo difficile da realizzare. Il documento di circa 40 pagine, che le autorità israeliane hdenominato “Muro di Gerico”, delineava, punto per punto, il tipo di devastante invasione costata la vita a circa 1.200 persone. Da quanto scrive il New Yorkgli obiettivi erano ancora più ampi, ma la base operativa corrisponde totalmente. Il documento non fissava ...