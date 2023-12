Nuoto di fondo | Gregorio Paltrinieri in gara a Funchal | un test in ottica olimpica | dopo Riccione

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Una Cinque Cerchi? Chiamiamolo così.ha pensato bene di cimentarsi nelle acque libere, pocoaver ottenuto il pass olimpico nei 1500 stile libero a. Il 28 novembre il carpigiano si è esibito nelle sue trenta vasche e, con grande determinazione, ha ottenuto un crono abbondantemente al di sotto del 14:44.0 imposto dalla FIN. 14:41.38 il tempo siglato da Greg, tale da regalare un sorriso all’azzurro e al suo tecnico Fabrizio Antonelli, chiudendo il capitolo dei Mondiali di Fukuoka dove l’amarezza era stata tanta per non aver potuto disputare quel 1500 sl a causa di problemi di salute. Tutto sembra far parte del passato eha voglia di dar seguito alla non semplice coesistenza tra piscina edi ...

