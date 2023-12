Novak Djokovic? No | chi è il mio idolo | lo schiaffo al serbo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) "Non èil mio". Flavio Cobolli, tra i tennisti italiani emergenti di questo momento d'oro per l'Italtennis, mette da parte ile a sorpresa incorona proprio un tennista azzurro come suo modello ed esempio sportivo da imitare (e chi lo sa, magari superare un giorno). Il classe 2002 ha infatti affermato che Fognini è “il miopiù grande". Le sue parole sono sincere e rivelano tutto l'entusiasmo di chi sogna di raggiungere i più alti livelli in questo sport: "Sono cresciuto con i match di Fabio e ho cercato di migliorare il mio tennis guardandolo – ha ammesso in un'intervista ai canali ufficiali dell'Atp Tour -. Mi ricordo molte delle sue partite. Normalmente, non mi piace guardare le partite di tennis, ma adoro le sue. Quando Fabio gioca, sono sempre con la tv accesa“. ...