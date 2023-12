Nottingham Forest-Everton | Premier League | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 1 dicembre 2023)è una partita valida per la quattordicesima giornata die si gioca sabato alle 18:30: tv,. La penalizzazione di dieci punti, arrivata come un fulmine a ciel sereno due settimane fa, è stata obiettivamente un duro colpo per l’. I Toffees, infatti, si sono ritrovati all’improvviso al penultimo posto della classifica dellae, in attesa dell’esito del ricorso – il club è accusato di aver violato il fair play finanziario – dovranno cercare di fare più punti possibili per evitare di complicare ulteriormente una situazione non bella. Patterson e Tarkowski dell’– IlVeggente.it (Ansa)Forse ancora sotto shock, la ...