Nordio | Siamo riusciti ad aumentare investimenti per comparto

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2023 "Pur in un quadro economico complesso,adgliper ilgiustizia. Il 'Bilancio di previsione dello Statò indica, in totale, la cifra di oltre undici miliardi di euro con un incremento, rispetto alla previsione 2023, di oltre 150 milioni di euro". Lo ha sottolineato il ministro della Giustizia, Carlo, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura, presieduta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con all'ordine del giorno: "Comunicazioni del ministro della Giustizia". Fonte video: Ministero Giustizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

