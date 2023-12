“Non sono arrivati risultati” Zelensky ammette il fallimento

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Doveva essere la controffensiva della svolta, l’attacco in grado di ribaltare gli esiti della guerra di fronte a un nemico, la Russia, sfibrato dall’eroica resistenza ucraina. Non è andata così. O almeno non come Kiev, la Nato, l’Unione Europea e soprattutto gli Stati Uniti speravano. Il fronte nel Donbass resta sostanzialmente invariato rispetto a questa primavera quando le truppe di Volodymyrhanno provato a ribaltare il fronte. Ormaisemore più numerose le fonti che iniziano a sussurrarlo. Per Jens Stoltenberg “la situazione sul campo di battaglia è difficile”. Per Joseph Borrell l’appoggio europeo, per quanto “incrollabile”, manca del “senso di urgenza”. E i rifornimenti, così come gli aerei da guerra, tardano ad arrivare: Bruxelles si era ripromessa di farli avere all’inizio del 2024 ma da Berlino in giù continuano a ripetere che ...