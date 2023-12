Non solo Vietnam o Cina | il Kissinger pensiero globale secondo Terzi

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Henryera un uomo che pesava all’interno della politica estera americana, era una persona che non poteva non essere ascoltata, non soltanto nei momenti di crisi ma nell’elaborazione della visione strategica dell’America. Questo il ricordo che l’ambasciatore Giuliodi Sant’Agata, già ministro degli esteri, attualmente senatore di FdI alla guida della commissione affari Ue di Palazzo Madama, affida a Formiche.net nel giorno della scomparsa dell’ex segretario di stato americano, di cui traccia un profilo analitico, spaziando trae Afghanistan. Quante volte ha incontrato Henry? L’ho incontrato varie volte, ricordo in particolare due occasioni a casa sua, era molto amico di Mario D’Urso che veniva spesso a New York quando svolgevo il mio incarico per la prima volta. ...