Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ha une finisce in rianimazione. L’anomala vicenda ha riguardato una donna di 41 anni che non riusciva a riusciva né ané a deglutire e inoltrevertigini e problemi alla vista. È successo lo scorso 19 novembre, a San Donà di Piave (Venezia), la donna è stata quindi portata nella Stroke Unitdi Portogruaro a causa di un’intossicazione da tossina botulinica (botulismo), di tipo alimentare. Il personale medico dell’ospedale ha effettuato un’indagine neurologica alla signora e hanno scoperto che era vittima di botulismo alimentare. Successivamente hanno informato i colleghi del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) deputati alle attività di sicurezza alimentare. Proprio in questi giorni la donna è stata dimessa dall’unità di terapia ...