Non ci resta che il crimine – La serie | la recensione della serie tv di Massimiliano Bruno

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il film: Non ciche il– La, 2023. Regia:. Cast: Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Gianpaolo Morelli. Genere: Commedia. Durata: 60 minuti ca./6 episodi. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa. Trama: Giuseppe, Claudio e Moreno sono tornati nel presente e, per un periodo, hanno interrotto i rapporti tra loro. D’altronde le avventura concluse con i diversi salti temporali li hanno messi nella condizione di prendere strade diverse e di realizzare le proprie aspettative. Nonostante questo, però, sono destinati a ritrovarsi per seguire Giuseppe in un altro salto temporale, riportandolo quanto prima indietro con loro. Questo, infatti, è venuto a conoscenza di un particolare importantesua vita: da bambino è stato adottato ed ...