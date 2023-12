Non ci resta che il crimine | al via la serie tratta dalla trilogia cinematografica New entry Maurizio Lastrico

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Non ciche il(Us, Sky)allaTV: con una nuova storia in 6 episodi a cavallo fra passato e presente, torna la sgangherata banda di Non ciche il, la saga di Massimiliano Bruno sui viaggi nel tempo, da stasera, 1 dicembre, su Skyin prima serata.Prodotta da Italian International Film, lavedra? tornare i protagonisti dellaMarco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno, quest’ultimo di nuovo dietro la macchina da presa stavolta affiancato da Alessio Maria Federici. A loro si aggiunge, fra gli altri,con un ruolo del tutto nuovo, quello ...