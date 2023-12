“Noemi somiglia ad Ilary” | scalpore per un quadro regalato al pupone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “ad”, quante volte avete sentito questa frase negli ultimi mesi? Da quando l’ex calciatore della Roma e la showgirlBlasi hanno messo la parola fine al loro matrimonio, non si parla d’altro che diBocchi, la nuova giovanissima e bionda fiamma di Totti. Tutti notano una certanza tra la nuova compagna (nonché ex amante) di Francesco e la sua ex moglie ed ex Letterina. Sono davvero così simili d’aspetto? L’ex capitano della Roma ha scelto la sua nuova compagna perché gli ricorda l’amatada giovane? Scopriamolo insieme Il regalo non gradito finisce nel bagno L’ultima notizia riguarda un regalo che non è stato gradito dall’exed è finito direttamente nel bagno di casa sua. Si tratta di un ...