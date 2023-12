(Di venerdì 1 dicembre 2023) La compagna dell'ex capitano giallorosso, Francesco Totti, ha rotto il silenzio e sembra aver voluto condividere una (non troppo) velata frecciatina a

Altre News in Rete:

Noemi Bocchi replica alle dichiarazioni di Ilary Blasi nel suo docufilm Unica

rompe il silenzio: "Non ho tempo per le cose che non valgono niente" Er Pupone sembra che abbia commentato il tutto con un "Faccia e dica quello che vuole " riferito da Il Corriere della ...

Noemi Bocchi rompe il silenzio e replica alle dichiarazioni di Ilary Blasi Isa e Chia

Noemi Bocchi replica alle dichiarazioni di Ilary Blasi nel suo docufilm Unica

La compagna dell'ex capitano giallorosso, Francesco Totti, ha rotto il silenzio e sembra aver voluto condividere una (non troppo) velata frecciatina a Ilary Blasi. Il docufilm di Ilary Blasi, Unica, ...

Fiorello ironizza: “Bocchi-Totti Se avranno una figlia si chiamerà Ripicca. Se maschio…”

In merito alla situazione tra la showgirl e l'ex marito Francesco Totti, Fiorello ha ironizzato così a Viva Rai 2: "Lui e Noemi Bocchi vogliono un figlio insieme. Se sarà femmina sapete come la ...