Noemi Bocchi «Non ho tempo per cose che non valgono niente» | ma il documentario di Ilary fa 2 milioni di visualizzazioni

(Di venerdì 1 dicembre 2023) E dopo una settimana di silenzio pare essere arrivata la reazione dialUnica diBlasi. Silenzio pubblico e nussuna dichiarazione ufficiale in merito, ma una frecciatina abbastanza eloquente. Nelle ultime ore, infatti,ha condiviso una storia su Instagram che in molti (a buon veduta) ritengono possa essere un messaggio indiretto aBlasi...

Altre News in Rete:

Noemi Bocchi replica alle dichiarazioni di Ilary Blasi nel suo docufilm Unica

rompe il silenzio: "Non ho tempo per le cose che non valgono niente" Er Pupone sembra che abbia commentato il tutto con un "Faccia e dica quello che vuole " riferito da Il Corriere della ...

Noemi Bocchi su tutte le furie, ecco la replica piccata al documentario "Unica" di Ilary Blasi Libero Magazine

Totti e Noemi Bocchi, un ritratto di coppia per la nuova casa: loro non gradiscono. «L'hanno messo nell'antibagno»

Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero arredando la loro nuova casa a Roma e, per renderla più personalizzata e accogliente possibile, starebbero anche aggiungendo qualche quadro qua e là. Uno di ...

“Unica” arriva la risposta di Noemi Bocchi al docufilm di Ilary Blasi | Parole infuocate

È appena iniziata la battaglia social tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi, che risponde per le rime all'ex moglie di Francesco Totti ...