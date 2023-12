No | ripeti quello che ho detto | Gattuso fulmina il traduttore | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il giovedì di Europa League ci ha deliziato con un super Marsiglia-Ajax 4-3 che ha permesso ai francesi allenati da Gennarodi accedere al prossimo turno a eliminazione di Europa League. Una vittoria valsa la testa del Gruppo B davanti di un punto al Brighton di Roberto De Zerbi. Decisivo nella sfida l'ex Milan Aubameyang con una tripletta (il gol decisivo è arrivato al 93'). Una serie di emozioni positive e negative che hanno colpito dentro anche il sanguigno ex allenatore di Milan e Napoli, in grande tensione anche nella conferenza stampa post-gara. Durante il match, in primis, ha ripreso a muso duro il suo calciatore Ndiaye, reo di aver perso troppo tempo nel prepararsi per entrare in campo al posto dell'infortunato Correa.e il siparietto con l'allenatore: “No, non mi hai capito” Non convinto della traduzione francese da parte del ...