NextGen Finals | le semifinali | derby francese tra Fils e van Assche | Stricker affronta Medjedovic

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Penultima fermata a Jeddah. Le ATPsono arrivate allein questa sesta edizione, la prima in Arabia Saudita. Non ci saranno rappresentanti italiani, con Flavio Cobolli e Luca Nardi che si sono praticamente eliminati a vicenda potendo comunque essere orgogliosi entrambi del loro percorso. Tra i migliori quattro ci sono tre nomi che su cui molti avrebbero puntato sin dall’inizio della manifestazione ed uno meno atteso, ma che sta crescendo esponenzialmente. La prima semifinale sarà un affare tuttotra Arthure Luca van. La prima testa di serie del seeding ha fatto ciò che doveva nei primi tre giorni, soffrendo in apertura con Luca Nardi ma passando agevolmente su Flavio Cobolli e Dominice ricordando a tutti di ...