Next Gen Atp Finals Jeddah 2023 | risultati e classifiche

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ie ledelleGen Atp, in programma adal 28 novembre al 2 dicembre. Otto giovani talenti del tennis mondiale si sfideranno in Arabia Saudita per conquistare il titolo e succedere nell’albo d’oro a Brandon Nakashima, vincitore dell’ultima edizione di Milano, ma anche a nomi del calibro di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Arthur Fils è il giocatore con il ranking più alto, ma gli occhi degli appassionati italiani saranno per i due azzurri Flavio Cobolli e Luca Nardi. PROGRAMMA E COPERTURA TV GIRONI MONTEPREMIROUND ROBIN Gruppo Verde 1. Arthur Fils (Fra) – 3V 0P 2. Dominic Stricker (Sui) – 1V 2P3. Flavio Cobolli (Ita) – 1V 2P4. Luca Nardi (Ita) – 1V 2P Gruppo Rosso 1. Hamad Medjedovic (Srb) – ...