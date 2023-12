Next Gen Atp Finals Jeddah 2023 | Fils è il primo finalista | battuto 3-1 il connazionale Van Assche

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023) IldelleGen ATPdi(Arabia Saudita) è Arthur. Il tennista francese, favorito numero uno del torneo, ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha portato a casa in rimonta il derby contro ilLuca Van. Quarta vittoria su altrettanti match giocati per il numero 36 del mondo, che ha impiegato 1h41? per superare il numero due del seeding con il punteggio di 2-4 4-1 4-3 4-3. IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E COPERTURA TV IL MONTEPREMI CRONACA – I primi due parziali sono stati piuttosto rapidi ed a deciderli è stato un singolo break, mentre la sfida è girata nel sesto gioco del terzo set. Vanha infatti avuto due set point, mali ha ...