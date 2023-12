Next Gen ATP Finals 2023 | la finale sarà tra il francese Arthur Fils ed il serbo Hamad Medjedovic

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Si sono disputate a Gedda, in Arabia Saudita, le semifinali delleGen ATPdi tennis, torneo riservato agli atleti Under 21 che hanno raccolto il maggior numero di punti nel ranking ATP nel corso dell’anno solare: l’ultimo atto opporrà il transalpinoal. La seconda semi, infatti, è terminata anzitempo, a causa del ritiro dell’elvetico Dominic Stricker (numero 3), nel corso del secondo set del match del penultimo atto contro il(numero 6), in vantaggio per 4-3 (5) 2-1 al momento dello stop dello svizzero, giunto dopo 37 minuti di gioco. Nella prima semi, invece, il derby transalpino ...