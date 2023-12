Neuromed | dall’Intelligenza artificiale la prospettiva di migliorare la diagnostica dei tumori cerebrali

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pozzilli. Valutare con precisione la tipologia di un tumore, a cominciare dal suo essere benigno o maligno fino alla sua minore o maggiore aggressività, è un passo fondamentale nel guidare l’urgenza e la tipologia delle scelte terapeutiche da mettere in campo. Nel caso dei, molte informazioni non possono essere disponibili prima dell’intervento chirurgico, ma le nuove applicazioni dell’Intelligenza(AI) possono essere messe in campo per avere in anticipo un quadro più chiaro della situazione. È questo l’obiettivo di una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Frontiers in Oncology e condotta dall’Unità di Neurochirurgia e dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’I.R.C.C.S.di Pozzilli (IS) in collaborazione con la Clinica Mediterranea di Napoli, l’Università ...