“Nessuna chiusura per l’ospedale di Grottaglie” Asl Taranto

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Le criticità segnalate per la Radiologia delSan Marco disono state affrontate e discusse con il direttore dell’Unità dott. Carmine Di Stasi e con i dirigenti delle professioni sanitarie nell’ambito del Presidio ospedaliero Centrale con la riorganizzazione dei turni di attività dei tecnici del SS. Annunziata, Moscati e. La direzione strategica ha aggiornato e tranquillizzato il sindaco Ciro Daló che ha seguito personalmente la vicenda. In riferimento aldi, la direzione strategica intende poi comunicare quanto segue: RIFUNZIONALIZZAZIONE DELSAN MARCO DIIN PRESIDIO POST ACUZIE (PPA) E PRESIDIO TERRITORIALE ASSISTENZIALE ...

Ieri in Campania : nessuna chiusura per l’UCCP di San Giorgio del Sannio. Violenza sessuale nel Casertano

Sergio, 'nessuna chiusura anticipata di programmi Rai' Agenzia ANSA

Sergio: nessuna chiusura anticipata di programmi Rai, valuteremo ... Primaonline

Nessun aumento di tasse. Più asfalti e aiuti al sociale. Varato il bilancio triennale

Inoltre l’ente dà 80mila euro alla Versiliana per manutenzioni: servirà a sanare le ’serie difficoltà’ della Fondazione, di cui si vocifera, per chiudere il bilancio 2023".

Borsa: SOLE40 MORN. Chiusura 1079,16 (+0,09%)

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno. Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.