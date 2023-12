Neanche la Treccani | Feltri a valanga sulle toghe | l' esempio illuminante

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha appena terminato il suo intervento alla Camera dei deputati, in seguito alle parolecorrenti della magistratura che remano contro il governo, quando Vittoriointerviene a L'aria che tira, su La7. "Da almeno 40 anni sento parlare della necessità di ristrutturare un po' la carta dei magistrati ma finora non siamo riusciti a fare niente, perché evidentemente la casta dei magistrati è in grado di elevare dei muri per difendersi". Insomma, il direttore editoriale del Giornale teme che lesiano in un certo senso "inattaccabili" e anche in questa circostanza "non riusciremo a combinare niente. Almeno questo è il mio è il mio timore", spiega a David Parenzo che conduce la puntata di venerdì 1 dicembre. Certo, che ci siano correnti fortemente politicizzate tra le ...