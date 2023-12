‘Ndrangheta | condanna a 30 anni per il boss Luigi Mancuso e un imprenditore | “Così i clan facevano affari col petrolio”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Trent’di carcere aldi Limbadie all’Giuseppe D’Amico. Seie un mese di reclusione ad Anna Bettozzi, conosciuta come “Ana Betz”. E un anno, con pena sospesa, a Salvatore Solano, ex presidente della Provincia di Vibo Valentia e attuale sindaco di Stefanaconi. Complessivamente, il processo Petrolmafie si è concluso con 35 condanne e 24 assoluzioni. È arrivata oggi la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia al termine del processo nato da un’inchiesta, coordinata dalla Dda di Catanzaro, che ha dimostrato l’interesse della coscaneglilegati al. L’indagine è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza e dai carabinieri Ros che, nel ...

