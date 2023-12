NBA Freestyle | Jayson Tatum sembra un giocatore creato dall’intelligenza artificiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Pillole su alcuni protagonisti del primo mese di stagioneKevin Durant (Phoenix Suns). Il più bell’arresto a due tempi in transizione dall’epoca di Larry Bird. Tra le più letali armi offensive di sempre, in grado di segnare a piacimento e in mille modi diversi. Ha almeno 20 punti in tasca già nel momento in cui saluta la security all’ingresso dell’arena. Sta tirando da tre con quasi il 50% e mettendo a referto oltre 31 punti di media. Certo, avesse cercato meno “super team”, starebbe più simpatico a molti, ma tant’è… Quali sono i dubbi? Nelle ultime stagioni ha giocato poco causa guai fisici. Le primavere non sono poche (35) e dà l’impressione che l’infortunio sia sempre dietro l’angolo. Phoenix, poi, è andata all-in prendendo anche Beal. E non possono sgarrare, c’è pressione. Ah, i Suns in ogni casono la squadra di Booker, la cosa fa riflettere. LeBron James (LA ...