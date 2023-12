Natale con un Christian De Sica lontano dai cinepanettoni che vorremmo vedere di più

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) I limoni d’inverno, film delicato e malinconico che, grazie ai duetti traDee Teresa Saponangelo, riesce a riflettere sulla solitudine ma anche sulla necessità di ritrovare se stessi negli occhi dell’altro. Presentato in anteprima alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, di Caterina Carone arriva al cinema il 30 novembre distribuito da Europictures, il film narra la storia di due vicini di casa: complice la vicinanza dei loro balconi e una passione in comune per il giardinaggio, tra Pietro (De) e Eleonora (Teresa Saponangelo) nasce un sincero rapporto di amicizia che permetterà loro di comprendere qualcosa in più su loro stessi, mettendoli in contatto con quella parte del loro io che entrambi tendono a soffocare, prima che entrambi tornino a essere sconosciuti. I limoni ...