Natale a Roma | via alle luminarie

Leggi su italiasera

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il sindaco diRoberto Gualtieri è intervenuto alla cerimonia di accensione dellenatalizie di via Condotti. Con Gualtieri l’assessore al Turismo Alessandro Onorato, il presidente dell’Associazione di via Condotti Giovanni Battistoni e Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia che ha realizzato le. L’installazione copre via Bocca di Leone, via Mario de’ Fiori e via Belsiana, è stata prodotta nel solco della sostenibilità, ed è pensata per avere un effetto scenico sia di giorno che di notte. Nelle ore diurne la luce del sole si riflette sulla superficie dei diamanti generando un gioco di luci e rifrazioni, e durante la notte le luci si accendono di luci spettacolari. “Per la prima volta chi illumina il centro finanzia gli addobbi in periferia – ha detto il sindaco -. Alberi in 10 piazze dei ...